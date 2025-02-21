國防開支 美擬每年削8% 豁免印太司令部

應對南部邊境 核武防禦資金亦毋須減 美國國防部長海格塞斯周二向國防部及美軍高層發送備忘錄，要求下周一前制訂計劃在未來5年每年削減8%國防開支，但南部邊境行動、核武及導彈防禦現代化、潛艇採購等17個領域可獲豁免，2026財年的削減開支總額約500億美元（約3,900億港元），是2013年以來控制國防部開支的最大舉措。

備忘錄發送給國防部高官、高級軍事指揮官及各個國防機構負責人，海格塞斯下令在限期前制訂擬議的削減措施。他寫道，準備的時間已經結束，國防部必須採取緊急行動，重振戰士精神，重建美國軍隊，重建威懾力。國防預算將為美國需要的戰鬥力量提供資源，停止不必要的國防開支，拒絕過度的官僚主義，推動可行的改革，包括審計進展。他認為各軍種應該為「戰時節奏」提供所需資金，並透過削減多元、公平和包容計劃和氣候變遷研究等「低影響項目」來抵銷資金。

優先考慮太平洋地區建設 海格塞斯列出可豁免削減資源的類別，包括南部邊境的行動；核武和導彈防禦現代化；「協同作戰飛機」計劃；採購潛艇、單向攻擊無人機和其他彈藥；打擊西半球跨國犯罪組織的行動等。備忘錄強調，建造「可執行」的軍艦是優先事項，同時要優先考慮太平洋地區的軍事建設項目。備忘錄同時表明，印太和北方司令部資金不會減少，但歐洲、中央及非洲司令部需削減資金。

代理副國防部長薩萊斯（Robert Salesses）指，國防部會遵循總統特朗普的優先事項，包括保衞邊境、建立鐵穹防禦系統、終止激進和浪費的多元、平等和包容計劃。國防部將制訂可用於資助優先事項的潛在抵銷措施清單，重新把重點放在遏制和打贏戰爭的核心使命上。本報綜合報道