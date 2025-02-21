英擬派颱風戰機戰後巡烏領空
【本報綜合報道】英國皇家空軍擬派出颱風戰機，戰後在烏克蘭領空巡邏提供安全保障。有英國高官透露，空中警戒任務合理，儘管需要大批戰機及保護戰機的防空系統。
數十架足以防範俄襲擊
《泰晤士報》周二報道，英國官員討論在不需大量地面部隊情況下，向烏克蘭提供安全保障的方法，打算效法波羅的海國家北約空中警戒模式，領導烏克蘭空中警戒任務。英國皇家空軍消息人士透露，參與任務的颱風戰機或駐紮在波蘭，空中警戒任務比設立全天候巡邏的禁飛區可取，但討論處於早期階段。颱風戰機將全副武裝，並隨時準備起飛。理論上，數十架颱風戰機足以防範俄羅斯任何襲擊，而來自英國和其他歐洲國家的小規模維和部隊則在地面提供保護。消息人士暗示，將利用複雜先進技術監控越境襲擊，而非地面部隊。
英國國防部發言人重申，正如首相施紀賢在周一巴黎峰會上所指，英國將在支持烏克蘭實現持久和平方面發揮主導作用，維護烏克蘭主權並阻止俄羅斯總統普京未來進一步侵略。英國《衞報》周三稱，英國與法國擬牽頭建立一支不多於3萬人組成的歐洲安全保障部隊戰後派駐烏克蘭，防止俄羅斯再次攻擊烏克蘭城市、港口、關鍵基礎設施等。
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