英擬派颱風戰機戰後巡烏領空

數十架足以防範俄襲擊

《泰晤士報》周二報道，英國官員討論在不需大量地面部隊情況下，向烏克蘭提供安全保障的方法，打算效法波羅的海國家北約空中警戒模式，領導烏克蘭空中警戒任務。英國皇家空軍消息人士透露，參與任務的颱風戰機或駐紮在波蘭，空中警戒任務比設立全天候巡邏的禁飛區可取，但討論處於早期階段。颱風戰機將全副武裝，並隨時準備起飛。理論上，數十架颱風戰機足以防範俄羅斯任何襲擊，而來自英國和其他歐洲國家的小規模維和部隊則在地面提供保護。消息人士暗示，將利用複雜先進技術監控越境襲擊，而非地面部隊。