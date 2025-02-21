英媒：烏慣大規模炮擊 浪費西方援助武器

有英軍匿名人士批評，烏軍不願採用北約作戰方式，浪費高科技武器和彈藥。北約偏重聯合作戰，通過協同作戰的火炮、裝甲車輛和空中支援、極其精確的武器和可靠通訊發動進攻，蘇聯的戰爭學說形成鮮明對比。後者要求配備廉價武器的步兵向前移動，部署大量火炮攻擊防守方。英國向烏克蘭提供5,000枚不可重複使用的下一代輕型反坦克武器（NLAW），每枚價值兩萬英鎊（約19.6萬港元），烏軍經常把它當作廉價及可重複發射的火箭推進榴彈（RPG）使用。有片段顯示，烏軍同時向俄軍陣地發射5至6枚NLAW，每次齊射的彈藥價值超過10萬英鎊（約98萬港元）。