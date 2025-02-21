特朗普：澤連斯基是未經選舉獨裁者

【本報綜合報道】美國總統特朗普繼周二斥責烏克蘭總統澤連斯基開始俄烏戰事後，周三再指控對方是「未經選舉的獨裁者」。

斥為了賺錢想戰事持續 特朗普在自家社交平台Truth Social發文，諷刺澤連斯基是一個勉強算成功的喜劇演員，說服了美國花費3,500億美元（約2.73萬億港元）投入一場無法獲勝的戰爭，這場戰爭本來不必開始，但如果沒有美國和特朗普，將永遠無法解決戰爭。特朗普又指，美國比歐洲多花了2,000億美元（約1.56萬億港元），歐洲的錢有保障，美國卻拿不到任何回報，「為甚麼昏昏欲睡的拜登沒有要求均等化，因為這場戰爭對歐洲來說比對美國來說重要得多」。

特朗普稱，澤連斯基承認美國提供的資金有一半「丟」了，他唯一擅長的事情就是玩弄拜登。作為一個沒有選舉的獨裁者，澤連斯基最好快點行動，否則他將不再有一個國家。特朗普聲稱美國正在成功地談判結束俄烏戰事，而澤連斯基可能想讓這份「賺錢的工作」繼續下去。

遭反指受困於俄假消息 澤連斯基直指特朗普受困於虛假訊息的泡沫中，訊息都來源於俄羅斯。另外，特朗普上周派遣財政部長貝森特前往基輔，提出一項關於以烏克蘭稀土資源換取美國保障的協議，澤連斯基指他沒有簽署協議，因為協議沒有提供任何安全保障，揚言自己是烏克蘭的捍衞者，不能出賣國家。

美國副總統萬斯則警告澤連斯基，攻擊特朗普不會為他帶來任何好處，他在公共媒體上詆毀來改變特朗普的想法，「所有認識特朗普的人都會告訴你，這是對待本屆政府的一種惡劣方式」。萬斯說，特朗普政府顯然熱愛烏克蘭人民，但認為這場戰爭需要迅速結束，這是美國總統的政策，並非基於俄羅斯的虛假訊息。