普京與美恢復合作後 稱再攻入烏東北一州

烏總參謀部：已將敵軍擊走 俄羅斯總統普京周三宣稱，俄軍越過庫爾斯克州邊境攻入烏克蘭東北部的蘇梅州，惟烏克蘭總參謀部否認。普京高度評價美俄周二在沙特阿拉伯利雅得的高級別對話，指會談是恢復兩國關係的第一步，重申烏克蘭不會排除在談判之外。

普京視察聖彼得堡一家無人機工廠時透露，俄軍近衞第810海軍步兵旅連夜越過俄烏邊境進入敵方領土，正在沿整個接觸線推進。烏克蘭總參謀部發言人雷霍維伊否認俄軍在蘇梅州推進，指擊退一支試圖向尼古拉達耶-達里諾-朱拉夫卡邊境地區移動的俄軍部隊。雷霍維伊呼籲烏克蘭軍民不必驚慌，烏軍繼續在庫爾斯克州展開防禦行動，消滅敵人並控制數百平方公里土地。俄軍於2022年開戰初期攻入蘇梅州，但6周後撤退。

普京：從未拒絕與烏會談 近衞第810海軍步兵旅曾在最嚴峻的前線戰鬥，參與奪取馬里烏波爾，在扎波羅熱州及赫爾松州擊退烏軍反攻等。當烏軍攻入庫爾斯克州後，近衞第810海軍步兵旅隨即部署邊境地區，聯同近衞第11空降突擊旅、近衞第40海軍步兵旅及近衞第177海軍步兵團等部隊，合力擊退烏軍8次進攻。普京曾讚揚在庫爾斯克方向作戰的俄軍高效、幹練及大膽。

普京已聽取利雅得會談情況匯報，認為取得一定成果，俄美邁出恢復在各個共同利益領域合作的第一步。如果不增加俄美之間的信任水平，就不可能解決許多問題，包括烏克蘭危機。對於烏克蘭和歐洲各國無獲邀參加利雅得會談，普京強調俄羅斯從未拒絕與歐洲或烏克蘭會談，反而是對方拒絕對話。

普京還稱，非常高興能夠與美國總統特朗普直接會晤，但目前仍在處理準備工作，俄美關係非常複雜，不是坐下來喝咖啡就能解決問題。俄羅斯已率先邁出一步，在包括中東在內的多個共同利益方向，恢復與美國合作，俄方還將和美國在經濟、能源和航天領域開展合作。

烏冀美供20套愛國者系統 烏克蘭總統澤連斯基開腔，要求美國額外提供20套愛國者防空系統及彈藥，以補充將耗盡的導彈，但不需要美軍派出操作人員。澤連斯基又指，已尋求許可讓烏克蘭自行生產愛國者導彈，並抱怨因防空彈藥短缺而無法抵擋空襲。本報綜合報道