孕婦乘動車遭行李砸中 嬰兒早產亡

【本報綜合報道】一名孕婦周二反映，日前乘坐中國鐵路廣州局集團有限公司的動車，在廣西南寧東至南寧站區間，被同車廂其他旅客掉落的行李砸中腹部，導致胎兒早產不治，鐵路部門和行李箱主人卻拒負責。廣鐵周三回應稱，對嬰兒早產並不幸離世向家屬深表同情與慰問，將依法依規做好相關工作。

廣鐵廣州客運段通報，事發於上月22日上午11時33分，葉姓男乘客在南寧東站登上佛山西站至崇左南站的D3702次列車後，將攜帶的黑色行李箱放置在貼有「連接部位 勿放行李」安全標識字樣的行李架隔斷處，列車啟動時行李箱掉落砸傷張姓女乘客。列車工作人員立即廣播尋醫，配合醫生旅客開展現場救治，到達南寧站後張女在葉男和醫生陪同下前往醫院治療，期間鐵路部門持續跟蹤了解治療情況。

婦擬提告篋主 張女透露，胎兒當時7個月大，在南寧婦幼保健院就醫，做了胎心監測和醫學超音波檢查，檢查結果為胎盤早剝、胎盤血竇，有先兆早產的風險。在醫生建議下她住院保胎，翌日接受剖宮產手術，惟經過兩天救治，孩子最終離世。惟事發後，鐵路部門及葉男針對此事互相推諉，均不承擔責任，從入院到她坐月第26天均沒聯絡。她周三表示，已找到葉男，準備起訴。