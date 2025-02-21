瀘州後日設聚餐新規 高風險食品原料將禁制

四川瀘州近日宣布，新版《瀘州市農村集體聚餐食品安全管理規範》於下周日起施行。其中，不得使用野生菌、發青發芽薯仔、新鮮生黃花及四季豆等高風險食品原料的規定引起爭議，有網民指摘矯枉過正，但有網民認為可規避食安風險。

《管理規範》適用於瀘州市行政區域內單次聚餐100人或以上的農村集體聚餐活動，包括瀘州市行政區域以外的鄉廚在瀘州市內承辦的農村集體聚餐活動。對於禁用四季豆等高風險食品原料一事，瀘州市市場監督管理局相關負責人介紹，《管理規範》依據《中華人民共和國食品安全法》、《四川省食品安全條例》及《四川省農村集體聚餐食品安全管理辦法》等法律法規規章制訂，有堅實法律基礎。

西南醫科大學附中醫醫院急診科主治醫師陳紅宇解釋，生四季豆或未完全熟透四季豆含有皂苷毒素，進食後可致中毒，輕則惡心嘔吐、腹痛腹瀉，重則可能導致臟器功能障礙。四川省疾控2022年9月曾發布近年來引起食物中毒排名前三的植物，排名第一正是豆類。四季豆中毒事件易發生在集體食堂及餐飲單位，主因是集體食堂菜餚一般用大鍋製作，受熱不均。

時令蔬菜香椿價高 此外，春季時令蔬菜近日紛紛上市，其中有「樹上蔬菜」之稱的香椿售價，在浙江杭州高達每公斤240元（人民幣‧下同，約260港元）。雖然香椿價格高昂，但仍大受歡迎。有醫生指香椿含有豐富的B群維他命，但硝酸鹽和亞硝酸鹽含量較高，煮食前最好先灼燙一下，切忌醃製食用。本報綜合報道