受賄1.9億 工行前副行長判死緩

【本報綜合報道】浙江省杭州市中級人民法院周三一審公開宣判中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、副行長張紅力受賄一案，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的張紅力犯罪所得財物及孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，張紅力2011年至2022年利用擔任中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合1.77億餘元人民幣（約1.9億港元）。

認罪退贓 酌情輕罰 法院認為，張紅力所為已構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應判處死刑。鑑於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。