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6歲童屍藏膠桶 親戚自首
男童失蹤後疑遭親戚殺害。
【本報綜合報道】貴州省六盤水市一名6歲男童周日在家門前失蹤，遺體兩天後在親戚家中露台的膠桶內尋獲，疑兇已向警方自首。
網民嘆嫉妒不勝防
男童舅父指，疑兇正是「大奶奶」（祖父哥哥的妻子）。有網民認為，親戚之間表面和睦，實際不知道甚麼時候會遭到對方嫉妒，從而產生惡念，簡直防不勝防。
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