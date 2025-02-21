強姦未遂致女子溺斃 兇手死緩 死者家屬不滿

檢方交抗訴書促行死刑

法院判決書顯示，案發於去年7月25日深夜10時許，被告陳×和兩名朋友在平輿縣萬塚鎮上喝酒後，由陳×駕駛一輛電動三輪車回家，途中兩度遇上被害人閆×，上前搭訕以兜風為由將她誘騙上車，駛至一水塘邊的南北小路上欲強姦她。她趁機逃跑，躲避陳×期間掉入塘內。陳×因害怕她報警，遂產生殺人念頭，並折斷水塘邊的小樹用樹棍多次敲打其身體不讓她上岸，致她溺水死亡。