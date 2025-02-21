強姦未遂致女子溺斃 兇手死緩 死者家屬不滿
【本報綜合報道】河南省駐馬店市平輿縣一名男子對一名19歲女子強姦未遂，卻導致她溺斃，案件一審於上月15日在駐馬店市中級人民法院宣判，男子因強姦罪、故意殺人罪被判死刑，緩期兩年執行，引發關注。死者家屬不服判決，提起抗訴申請，駐馬店市人民檢察院已提交抗訴書，稱應立即執行死刑。
檢方交抗訴書促行死刑
法院判決書顯示，案發於去年7月25日深夜10時許，被告陳×和兩名朋友在平輿縣萬塚鎮上喝酒後，由陳×駕駛一輛電動三輪車回家，途中兩度遇上被害人閆×，上前搭訕以兜風為由將她誘騙上車，駛至一水塘邊的南北小路上欲強姦她。她趁機逃跑，躲避陳×期間掉入塘內。陳×因害怕她報警，遂產生殺人念頭，並折斷水塘邊的小樹用樹棍多次敲打其身體不讓她上岸，致她溺水死亡。
閆×的母親陳女士透露，事發時正值女兒放暑假，當時在讀大專，還在準備考教師資格證，想當幼稚園或小學老師，生前並不認識陳×。
陳×曾兩次回到案發現場，並稱「心虛害怕」。在一審宣判後，陳女士及其律師遞交了抗訴申請，希望法院能判處陳×死刑立即執行。
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