天津靜海區檢察院引入助推理

湛江市司法局黨組書記、局長羅東玲表示，隨着社會矛盾多元化、法律需求複雜化，傳統司法行政工作模式必須借助新生產力實現高質量發展。DeepSeek系統在司法行政應用的具體結果，包括行政覆議申請自動分類準確率達92%，案件分流效率提升300%；10萬+法律法規、5萬宗判例的智能檢索響應時間縮短至3秒；行政覆議決定書生成效率提高80%，合法性審查意見自動生成率達75%；案件矛盾焦點識別準確率85%，自動生成可視化分析報告。