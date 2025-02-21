未成年嚴重暴力犯罪 最高檢研核准追訴

加強干預矯治 聚焦場所違規接待 最高人民檢察院昨日召開新聞發布會，最高檢黨組成員、副檢察長宮鳴宣布，今年將會同相關部門研究出台辦理低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴案件的意見，以及加強未成年人罪錯行為分級干預矯治的意見，聚焦電競酒店、酒吧等場所違規接待未成年人、未成年人濫藥等問題。

檢察機關去年會同公安機關、人民法院依法嚴厲懲治暴力傷害、強姦、猥褻、拐賣等嚴重犯罪，從嚴打擊成年人脅迫、引誘、教唆未成年人從事違法犯罪活動。

去年11個月查2.1萬宗複雜案 去年1至11月，派員介入偵查涉未成年人重大複雜案件2.1萬餘件。對涉未成年人犯罪案件監督立案近1,900人，糾正漏捕近900人，糾正漏訴同案犯2,300餘人，對成年人侵害未成年人犯罪提出抗訴400件。

檢察機關聚焦校園周邊食品安全、未成年人個人訊息安全、網吧接納未成年人等問題，積極開展涉未成年人權益保護公益訴訟。去年1至11月，對涉未成年人公益訴訟立案11,463件。辦理未成年人保護領域公益訴訟案件1.2萬餘件。救助未成年人1.6萬餘人，發放司法救助金1.7億餘元人民幣（約1.82億港元）。

宮鳴指出，未成年人檢察要堅持「預防就是保護，懲治也是挽救」理念引領，全面強化未成年人犯罪預防和治理工作。

最高檢未成年人檢察廳廳長線杰表示，在涉未成年人刑事案件辦理中，同步審查未成年人民事、行政權益、公共利益是否遭受損害。綜合運用刑事、民事、行政、公益訴訟職能，全面強化未成年人的民生司法保障。

辦結21宗趨利性執法司法案 另一方面，截至去年12月底，最高檢辦結21宗趨利性執法司法重點案件，兩宗取得重要實質性進展，解除查封扣押凍結財產5.7億多元人民幣（約6.1億港元），本年將會研究制訂規範辦理跨區域涉企刑事案件工作意見，進一步規範管轄權、查扣凍監督機制，從源頭推動解決違規異地執法，以及趨利性執法司法等問題。本報綜合報道