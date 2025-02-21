華公民從緬園區抵泰 乘包機返國

【本報綜合報道】緬甸周三在妙瓦底電騙園區再審查拘留250名非法入境外國人，上月30日至周三期間共審查拘留1,553名非法入境外國人。泰國軍方人員與警方昨日開始從緬方接收從電騙園區遣送出來的中國公民，送往位於泰國一側的湄索機場，乘坐中方包機航班於當天返國。

緬方正採取措施抓緊識別非法入境外國人的身份，將盡快將他們遣返回原籍國。

中泰緬三國高級官員及代表周三在泰國湄索舉行會談，三國將繼續加強合作嚴厲打擊電騙網賭犯罪行為，同時討論引渡參與電騙、網賭等違法犯罪嫌疑人以及盡快遣返非法入境者回原籍國等問題。

華向泰提4措施打擊電騙 中國公安部部長助理劉忠義周三抵達泰國國防部，與副總理兼國防部長普坦會面，商討加強打擊跨境電騙團夥的合作事宜。

中方提出4項具體措施，包括建立中泰緬三方合作機制，加強「切斷供應」措施，封鎖犯罪分子活動空間，並推進嫌犯遣返合作。泰國總理佩通坦同日表示，政府採取的一系列打擊電騙措施取得顯著成效，將繼續嚴厲打擊跨國犯罪。