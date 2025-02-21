國安部提醒學生 慎網上交友免犯法

【本報綜合報道】寒假結束，學生陸續返校開啟新學期。國家安全部昨提醒學生不要使用手機拍攝、存儲、處理、傳輸、轉發敏感或涉密資訊，不能將敏感或涉密文件資料上傳網絡進行傳播，否則可能要承擔相應的法律責任。

勿用手機轉發涉密資訊 國家安全部當日在微信發文表示，學生使用智能手機記錄街景時，一定要注意周邊的敏感區域。如發現軍事單位、設施、武器、車輛或軍事活動時，切勿拍攝、轉發、上傳網絡，自覺主動保守軍事秘密。發文又指出，學生在網絡交友過程中要提高警惕。一些境外間諜情報機關人員常常通過網絡交友等形式，結識攀拉在校學生，誘導其開展情報搜集等危害中國國家安全的違法犯罪活動。面對網絡好友，尤其當對方是境外人員時，交談交往要把握分寸，保持頭腦冷靜，仔細甄別對方的「幫忙」請求，避免無意間成為境外間諜情報機關的「工具人」。

國家安全機關工作又發現，境外間諜情報機關人員常常以招聘兼職人員為掩護，以高薪報酬為誘餌，以感情拉攏為手段，誘騙個別學生在不知情的情況下為其搜集、竊取國家秘密。學生在從事兼職工作時，切莫財迷心竅、心存僥倖，以免影響到自己正常的學習和生活。