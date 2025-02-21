華3軍艦現悉尼外海 澳洲跟蹤

【本報綜合報道】繼中國與澳洲軍機近日在南海發生爭議相遇事件，3艘中國軍艦出現在澳洲悉尼東方150海里海域，為中國軍艦首次進入澳洲東海岸南端海域，引起關注。澳洲軍方派出兩艘艦艇跟蹤，密切監控中方動向。

澳洲國防部周三聲明指，3艘中國軍艦分別是054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號。艦隊上周在澳洲東北部珊瑚海作業，並出現在澳洲專屬經濟區內，之後一直沿着海岸線南下航行，但沒違反任何海事法律，不構成威脅。聲明未提及中國軍艦的具體位置，但澳洲國防部稱會定期監測專屬經濟區及其海上通道的所有海上交通。

新西蘭副總理將訪華 中國外交部發言人郭嘉昆周三回應提問時，沒有證實上述行動，僅建議向中方主管部門詢問。澳洲國防部長馬爾斯受訪指，正密切關注中國軍艦，並確保監視其每個行動，當中方艦隊任務結束後，澳方將評估其整個行動，以準確判斷此行真正意圖。他又指出，這並非前所未有，但的確不尋常，澳方有權保持謹慎並開展監視行動。

此外，中國外交部宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，新西蘭副總理兼外長彼得斯將於下周二至下周四訪華。