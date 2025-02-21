美司令訪巴拿馬 談合作護運河

【本報綜合報道】美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）周三至昨日訪問巴拿馬，與高官會晤，討論兩國在巴拿馬運河和非法移民問題的安全合作。

霍爾西去年11月就任美國南方司令部司令以來首次訪問巴拿馬，會見巴拿馬安全部長阿夫雷戈（Frank Alexis Abrego）和外交部長馬丁內斯—阿查（Javier Martínez-ALuis）等人，討論兩國安全夥伴關係及其他安全議題，包括保護運河地區免受中國影響和控制，以及為結束非法移民危機的合作。霍爾西還會見巴拿馬運河管理局局長莫拉雷斯（Ricaurte Morales），討論運河的戰略重要性及雙方合作領域。

中方否認控制運河 對於美方說要「保護運河地區免受中國影響和控制」，中國駐巴拿馬大使館發表嚴正聲明指中方從未參與運河管理運營，從不插手運河事務，所謂中國控制運河純屬謊言。中方稱，恰恰是美國不斷威脅「收回」運河，試圖重新控制運河，美方破壞中國和巴拿馬關係的行徑不得人心，不會得逞。