特朗普擬與華達成新貿協

涵蓋核武安全 促增購美貨兼處理TikTok問題 《紐約時報》周三引述多名現任及前任官員報道，美國總統特朗普計劃與中國達成新的廣泛貿易協議，包括中國大量投資美國及承諾增購美國貨，並可能涵蓋核武安全議題，還曾提及撤銷中國最惠國待遇。特朗普同日表示，美國和中國有可能達成新的貿易協定，又指正與中方討論TikTok問題。

報道指，與中國達成任何協議都會面臨重大障礙，但特朗普希望與中方達成廣泛的協議，而不只是重新建立貿易關係。曾為第一屆特朗普政府擔任顧問的中國問題專家皮爾斯伯里（Michael Pillsbury）透露，特朗普數月前稱想與中國達成對雙方都有利的協議。美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特、富豪馬斯克一直鼓勵特朗普，告訴他有能力達成重大協議。

中方則對特朗普持警覺態度，中國官員及其他有政府關係的人士一直試圖開拓非官方秘密管道，中方亦特別留意馬斯克在特朗普政府扮演的角色。知情人士透露，貝森特和盧特尼克最終可能領導與中國的談判，他們正考慮可以重新平衡貿易的提議，包括中國在美國大量投資，大量購買美國農產品、飛機和其他商品，並可能達成一些解決中國製造業產能過剩問題的安排。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，與美國各界人士舉行座談，稱中美之間有廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方應切實尊重彼此核心利益，加強溝通、建立互信，排除干擾、克服障礙，推動兩國關係好起來、穩下來。

華籲尊重彼此核心利益 中國外交部發言人郭嘉昆昨稱，中國願以相互尊重、和平共處、合作共贏原則，同美方一道推動中美關係穩定健康可持續發展，希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，同中方相向而行。

郭續稱，貿易戰、關稅戰沒有贏家，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。本報綜合報道