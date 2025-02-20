華揭鎳基常壓下高溫超導電性

【本報綜合報道】中國南方科技大學校長薛其坤院士領銜研究實驗，發現繼銅基、鐵基材料之後，鎳基材料成為第3類在常壓下突破40克耳文（K）「麥克米蘭極限」的高溫超導材料系統。研究論文已發表在國際學術期刊《自然》，新發現為解決高溫超導機理的科學難題提供全新突破口。

「超導」似是電力高速公路上的「零能耗跑車」，電流通過時完全沒有損耗，被廣泛認為具有顛覆性的技術前景。超導現象自1911年被發現後，尋找更高溫度的超導材料成為國際科學界的重要研究方向。研究團隊在常壓環境下實現鎳氧化物材料的高溫超導電性，超導起始轉變溫度突破40K，相當於零下233℃，觀測到「零電阻」和「抗磁性」的雙重特性。

零電阻抗磁性 薛其坤表示，研究團隊將氧化物薄膜外延生長技術，應用於鎳基超導材料的開發，也可建構出厚度僅幾納米的超薄膜。研究團隊試驗1,000多片樣品，最後成功獲得常壓下的超導電性，透過精密的電磁輸運測量，觀測到零電阻與抗磁性，確認了高溫超導電性的存在。