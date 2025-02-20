四川7旬翁健身20載 滑板靈活不輸新世代

8塊腹肌身心強壯 融入年輕人齊耍樂 常言道「心不老，人就不老」，老年人保持積極樂觀的心態和生活方式，外貌看起來也顯得年輕。內地近年頻繁有喜愛運動或滿身肌肉的老人成為熱搜話題人物，他們堅持的信念和活力令不少年輕網民感動。中國四川省成都市一名71歲梁姓老翁堅持健身20年，不僅練出8塊腹肌，玩滑板的動作更是靈活且活力十足，令不少年輕人自愧不如。

內媒前日報道，梁翁退休前的工作是負責城市照明，自2006年開始健身，隔日會到健身室訓練，每次至少練習一至兩小時。多年堅持健身，梁翁從原本身材瘦削似皮包骨，訓練到滿身肌肉，特別是擁有明顯的8塊腹肌。他在2022年受孫女和對方同學的感染，開始玩滑板，結果一試便愛上這項運動，自此對滑板愛不釋手。

衣着洋溢青春氣息 滑板愛好者經常在專門場地玩滑板，做出各種高難度和刺激的動作，往往令家長或親友擔心安全問題。梁翁提醒大家玩滑板前要戴好護具，又指他至今沒有出現骨折等受傷情況。如今，他經常與年輕人一起玩耍，衣着也顯得十分年輕，青春氣息十足。他表示，自己的年齡還可進入年輕人的世界，幾乎沒有代溝，還能做些充滿活力的事情，感覺每個年齡層都能活得精彩美好。本報綜合報道