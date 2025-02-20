日本米價連升6周 華人圖轉售牟利
【本報綜合報道】日本大米短缺導致價格攀升，政府日前首度宣布向市場投放21萬噸儲備米。農林水產大臣江藤拓周二表示，已有批發商向大型超市洽談大米銷售事宜，將迅速推進投放手續。千葉縣有稻農受訪指，近來有多名中國人向農家大量收購大米，試圖轉售圖利。
擬於橫濱唐人街販賣
千葉縣伊勢市有稻農透露，數名中國人日前多次登門，詢問購買10至20袋、約600公斤大米，甚至開出「有多少就買多少」的條件。當詢問用途時，對方坦承計劃將米分成5公斤包裝，在橫濱唐人街轉售。另有稻農亦稱，近來確實有中國人以轉售為目的，試圖大量收購大米。但這些稻農多與固定常客合作，或透過直銷渠道販售，故拒絕相關中國買家。
農林水產省周二公布，截至上周日的一周全國超市大米平均售價為每5公斤3,829日圓（約196港元），較前一周貴141日圓（約7.2港元），已連續6周錄得漲幅，並較一年前上漲近90%。由於大米價格攀升，超市大米同期銷量減少逾9%。
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