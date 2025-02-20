達美航空降多倫多翻轉 19人出院2傷者留醫

【本報綜合報道】美國達美航空客機周一降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時失事翻轉，21名受傷乘客中，有19人已出院，仍留醫的兩人並無生命危險。

多倫多機場管理公司行政總裁弗林特周二表示，當看見失事飛機的樣子，感到難以置信，多得安全檢查措施做足。她感謝所有機組人員及救援人員。周一事發時，機場正落大雪及吹強風，當局仍在調查事故原因。

乘客庫可夫表示，當飛機停下來後，他們像蝙蝠那樣倒掛；他當時可以解開安全帶，並在飛機天花板上站着，但有些人需要幫助，才能從座位上脫困。另一名乘客尼爾森則憶述，當時場面混亂，他與坐在旁邊的乘客解開安全帶後掉在地板上，當時人們大喊要離開飛機。

或因氣流致顛簸 早前公開的控制塔與涉事客機機師對話錄音顯示，客機獲准降落後，控制塔曾警告機師，由於前面有一架飛機，着陸時可能會因氣流令飛機顛簸。出事的龐巴迪CRJ-900客機，由達美航空子公司奮進航空營運，有16年機齡。弗林特指殘骸仍需留在跑道至少48小時，機場其中兩條跑道繼續關閉，直至清理後才能重開。