哈馬斯今移交4遺體 將放6人質

【本報綜合報道】哈馬斯高級官員哈亞周二宣布，今日向以色列移交4具被扣押人員的遺體，並於周六釋放6名被扣押人員，較原定的3人多一倍。

聲明指，之所以作出這一決定，是期望與以方達成的停火協議第一階段取得成功，並為參與停火協議第二階段做準備，同時亦為響應斡旋方的工作。聲明稱，必須要求以方毫無例外、毫不拖延地執行協議中的所有條款，特別是向加薩地帶運送重型機械，以便巴方能夠尋找加薩地帶廢墟中的遇難者遺體，以及以方被扣押人員遺體。另外，以色列外交部長薩爾周二稱，以色列將就加薩停火協議的第二階段進行談判，包括用巴勒斯坦被拘留者與剩餘的以色列人質作交換，並補充要求加薩地帶完全非軍事化。