美要求控制烏礦產資源 英媒：等同經濟殖民

【本報綜合報道】英媒周一披露，美國特朗普政府已向烏克蘭總統辦公室提出用天然資源償還美國軍援的計劃，規模達5,000億美元（約3.9萬億港元）。根據協議，美方要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，同時計劃控制港口、基礎設施、石油、天然氣等。英媒形容，計劃等同在法律永久約束下對烏克蘭經濟殖民，在基輔引起震驚和恐慌。

了解談判情況的知情人士指，美國將從烏克蘭開採資源中獲得50%經常性收入，以及向第3方發放所有新許可證財務價值的50%，用於未來資源的貨幣化。美國將對此類收入實施留置權，意思是「先付錢給我們，然後再養活你們的孩子」。協議規定，對於未來的所有許可證，美國對可出口礦產擁有優先購買權。美國將擁有主權豁免，幾乎完全控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟，擁有制訂所有未來許可和項目的方法、選擇標準、條款和條件的專有權利。