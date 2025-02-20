援俄朝兵被俘 受訪稱擬赴韓尋庇護

【本報綜合報道】烏克蘭上月9日在俄羅斯庫爾斯克州俘獲兩名協助俄軍作戰的北韓士兵，南韓《朝鮮日報》的記者早前到烏克蘭戰俘營採訪了二人，昨日刊出其中一名26歲李姓士兵的專訪。

抵俄等候區後始知要參戰 參與俄烏戰事的北韓士兵大多來自精銳特種部隊「暴風軍團」，兩名被俘朝兵則指自己隸屬北韓人民軍偵察總局，士兵李××是偵察和狙擊手，另一名21歲士兵白×則是步槍手。《朝鮮日報》先刊登李××的採訪，他被俘時下巴受傷，他透露自己在2015年入伍，原本派到慈江道參與水災復原工作，後來撤回參加訓練，去年10月10日出發前往俄羅斯海參崴，12月中旬左右被調到庫爾斯克地區，約2,500人一起出發。他原以為是作為「留學生」培訓，到庫爾斯克一個等候區後才知道要上戰場。

李××指，彈藥和衣物都是由上級提供，朝兵和俄軍幾乎不交談，通常用智能電話的翻譯功能溝通。他於今年1月5日投入戰場，此前的部隊因遭受無人機和炮火射擊傷亡慘重，俄軍沒有提供正確的炮擊支援向烏軍後方射擊，導致北韓士兵白白犧牲。他所屬中隊開始攻擊時遇到無人機埋伏，他拚命開槍，在找掩護時中彈，子彈穿過手臂打斷骨頭，削開下巴，然後就昏迷了。他直言，中隊的戰友都死了，「只有我活了下來，如果有手榴彈，我可能會自爆」。

被告知烏方操控員為韓兵 李××稱，北韓派到俄羅斯的部隊約500人為大隊，每支大隊都派有國家保衞省的人監督，並會告知士兵，敵方無人機操控員都是南韓士兵。他所在的中隊有63至65人，由8人組成一班，據他所知同班的士兵都死光，他算是中隊裏最後一批戰士，他原本打算退役後考大學，但現在想去南韓申請庇護。