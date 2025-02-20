波蘭總統晤美特使 獲保證駐軍北約東

美國總統特朗普上任後重提「美國優先」政策，令歐洲盟友擔憂長期安全承諾會否動搖。波蘭總統杜達周二在華沙，與美國的俄羅斯和烏克蘭問題特使凱洛格會面後透露，美國保證不會撤走在波蘭和北約東翼的駐軍。

杜達表示，波蘭不擔心美國會減少在波蘭的軍事存在程度，也不擔心美國會以任何方式放棄對歐洲安全的責任或共同責任。杜達希望美國總統特朗普的努力能結束烏克蘭戰爭，而美國已經非常積極地介入。杜達稱自己了解特朗普，對方是非常果斷的人，採取行動時非常堅定，而且通常很有效。

稱不許俄羅斯戰事告勝 杜達說，他的評估是基於最近幾天的談話，包括與凱洛格對話，以及上周在華沙會見美國國防部長海格塞斯。杜達透露，海格塞斯當時稱可以期待美國加強軍事存在，雙方甚至談到能在波蘭建造美軍永久基地「特朗普堡」。杜達又稱，已經明確地告訴海格塞斯和凱洛格，俄烏戰爭不可能以俄羅斯的勝利告終。

美特使抵基輔聽取訴求 2014年俄羅斯吞併克里米亞後，美國向波蘭派遣駐軍，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國加強在波蘭的部署並長期駐軍，現時有約一萬名美軍。凱洛格昨抵達烏克蘭首都基輔，他指會傾聽烏方的訴求並準備提供所需一切，美方理解安全保障及國家主權的重要，回國後將與特朗普商議。

《基輔獨立報》分析指，凱洛格正在邊緣化，他沒有被派往沙特作為美方談判代表就是證明。專家認為，可能因為凱洛格傾向於烏克蘭一方，與特朗普政府不咬弦並受到俄羅斯厭惡。本報綜合報道