安理會會議 王毅促政治解決中東及烏危機

【本報綜合報道】聯合國安理會周二以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為題召開高級別會議，本月擔任輪值主席國的中國，由中共中央政治局委員兼外長王毅主持會議。他講話時重申，中方堅持以政治方式，解決烏克蘭及中東問題。

倡超越地緣政治考量 王毅強調，堅持兩國方案至關重要，加薩與西岸是巴勒斯坦人的家園，不是政治交易的籌碼，巴人治理巴勒斯坦，是衝突後加薩治理必須遵循的重要原則。他又表示，各國不能袖手旁觀，看着多邊機構因自身未能合作而變得功能失調及效率低下，敦促安理會超越狹隘的地緣政治考慮，倡導團結與合作。任何霸凌、欺騙與勒索都是公然違反國際關係基本準則，任何繞過安理會授權的單邊制裁都缺乏法律依據，毫無道理亦違背常理。

王毅又指中方倡導開放包容的全球治理，中國素來信奉和而不同、兼收並蓄，尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，以寬廣胸懷推動不同文明交流對話、和平共處、和諧共生，為人類文明進步注入新活力。同時踐行多邊合作的全球治理，中國帶頭踐行真正的多邊主義，迄已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織和600多項國際公約及修正案，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。