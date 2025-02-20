特朗普：本月或與普京會面 烏應選舉代替開戰

北約新聞稿改措詞 俄侵略變烏衝突 俄烏戰事接近3周年之際，美俄恢復外交高層接觸，雙方代表周二在沙特阿拉伯首都利雅得會談。美國總統特朗普透露，本月內或與俄羅斯總統普京會面，俄羅斯克里姆林宮稱兩人最快本月見面。特朗普否認利雅得會談排除烏克蘭參與，更批評烏克蘭不應與俄羅斯開戰，有信心雙方可達成停火協議。

特朗普認為，美國並沒有背叛烏克蘭，對烏克蘭感到失望。他指出如果3年前在任美國總統的話，可以為烏克蘭達成協議，避免生靈塗炭及國土淪喪。特朗普稱，烏克蘭總統澤連斯基容許一場從來不應發生的戰爭持續致民望低迷，烏克蘭是時候舉行大選。特朗普還稱，利雅得會談後他對達成協議的信心大增，強調有能力結束戰爭。對於歐洲國家有意派維和部隊到烏克蘭，特朗普明言不會反對。

利雅得會談達4共識 利雅得會談歷時4.5小時，就結束俄烏戰事達成4點共識，包括任命高層級團隊以各方均接受的方式結束戰事，建立磋商機制解決棘手問題，恢復互派外交使團，在地緣政治、經濟等領域合作，承諾保持溝通。出席的美國國務卿魯比奧指會談是結束俄烏衝突漫長艱難旅程第一步。他相信俄方願意開始參與一個嚴肅進程來結束衝突，但各方必須讓步。

停火談判涉領土問題 美國國家安全顧問沃爾茲會後說，以客觀現實來看，停火談判需涉及到領土問題。克里姆林宮發言人佩斯科夫指，會談是解決烏克蘭危機重要一步，首先需要令俄美關係「復甦」後修補。對於普京和特朗普會面一事，佩斯科夫稱需時準備。至於烏克蘭應否在停火前後舉行大選，佩斯科夫主張俄美不可能作出任何決定。

俄羅斯外長拉夫羅夫昨透露，普京將於8月底至9月初訪華，屆時出席抗日戰爭勝利80周年紀念活動。拉夫羅夫又指，中國國家主席習近平5月9日將出席在莫斯科舉行的衞國戰爭勝利80周年紀念活動。每年9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，全國多個城市均會舉辦紀念活動。

北約秘書長呂特周一在比利時布魯塞爾，會見美國俄烏問題特使凱洛格，雙方討論烏克蘭危機和平解決問題。北約新聞稿不再使用「俄羅斯侵略」措詞，而是改用「烏克蘭衝突」取代。此外，文中沒有提及繼續軍事支持或確保烏克蘭「勝利」的字眼。本報綜合報道