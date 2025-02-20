深圳70 AI公務員上班

DeepSeek技術支撐 應付240業務有板有眼 深圳市福田區首批70名運用DeepSeek技術開發的「AI公務員」近日投入工作崗位，涵蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等。福田區政務服務和數據管理局副局長、福田區人工智能產業辦公室主任高增表示，AI公務員只是政府工作人員的輔助角色，且每名AI公務員都有一個監護人，在監督和指導下工作。

民生訴求分撥準確率達95% AI公務員目前分布在全區35家政務單位，可滿足240個業務場景，如秒級生成勞動仲裁裁決書初稿、生成民情日報等。以前對於民生訴求，需要政務工作人員根據責任清單釐清部門歸屬再分撥，現在把責任清單寫進AI系統內，對照文字描述分撥，文字描述無法分撥的則讓AI先分析再分撥，速度甚至可以達到秒鐘級別。據官方數據，目前民生訴求分撥準確率已從70%提升至95%。

數分鐘完成裁決書初步框架 福田區勞動人事爭議仲裁院院長牛利娟表示，勞動仲裁案件呈逐年遞增趨勢，2024年有將近6,000件，人均年辦案量達到310件左右。仲裁員胡珈華稱，以往正常書寫一份裁決書可能需要花一上午時間，AI系統只需幾分鐘就可以完成一份裁決書的初步框架，讓仲裁員可更專注處理核心矛盾的焦點，有效緩解仲裁案件積壓問題。AI系統還有執法文書生成助手功能，執法人員將案件單位集體筆錄上傳後，將以分鐘級速度生成執法文書初稿，生成文件可直接下載。

福田區政務服務和數據管理局數據資源管理科科長李曉明指出，為避免智能化工作過程中產生的責任推卸問題，《福田區政務輔助智能機器人管理暫行辦法》指定了監護人。《辦法》對政務機器人的使用部門、監護人、供應商都作明文規定，要求政管機器人的使用和管理應當遵循「以人為本、應用驅動、科技引領、安全可控」和「誰使用誰負責、誰管理誰負責的原則」，遵守有關法律法規和倫理安全規範。本報綜合報道