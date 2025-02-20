緬北明家賭詐殺人案開審

【本報綜合報道】緬北明家犯罪集團主案上周五至昨日在浙江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理，23名被告被控詐騙、故意殺人等11項罪名。溫州市人民檢察院指控該集團實施跨境電訊網絡詐騙、故意傷害和殺人、非法拘禁、開設賭場、販毒、組織賣淫等犯罪活動，涉賭詐資金逾百億元人民幣，造成中國公民14死6傷。

涉款逾百億 多人死傷 被告包括緬北果敢自治區電騙犯罪集團頭目之一、石園子鄉民兵中隊前中隊長明國平，以及明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等人，涉及罪名包括詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、侵犯公民個人訊息。

檢方起訴指控，2015年以來以明國平、其父明學昌、其弟明國安、姪女明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍、明菊蘭等其他家族成員和周衞昌、羅家良、楊正喜等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用在果敢地區的影響力，發展和依託家族掌控的武裝力量，在老街市及石園子、清水河等地設立多個「產業園區」，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名金主入駐並提供武裝庇護，夥同以金主為首要分子的犯罪集團實施上述犯罪。

其中在前年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團提供武裝押運和看管，夥同金主轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止他們逃跑，致多人傷亡。檢察機關提請以上述罪名，追究明家犯罪集團及其關聯犯罪集團成員刑事責任。各被告進行最後陳述後，法庭宣布休庭，擇期宣判。