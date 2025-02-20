百貨公司氣爆 澳門死者遺體將在台火化

【本報綜合報道】台灣台中市新光三越百貨公司上周四發生氣體爆炸，造成4死37傷，其中澳門一家7口遭掉落重物砸中兩死5傷。周二傳出澳門家屬想透過紅十字會協助，將兩人遺體載回澳門，惟遭航空公司拒絕，決定在台舉辦告別式。星宇航空回應則指，曾接到詢問但沒有拒載，後續未再接獲有進一步需求。

傳拒載 航空公司否認

澳門家屬原先打算將罹難的鄧姓、盧姓祖父母遺體運回澳門再舉辦後事，疑因過程較繁瑣困難，近日已決定在台灣舉辦告別式，殯儀館內設置小靈位，台中市長盧秀燕也送上花籃，擺在靈位前。告別式今日舉行，遺體會在台灣火化，再由親友領取骨灰帶回澳門。星宇航空表示，目前有接獲貨運代理公司詢問，但並沒拒載，也沒接獲紅十字會聯繫，推測拒載消息可能是誤傳。