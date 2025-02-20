最高檢公布去年貪案 2.2萬人被控升逾3成

最高人民檢察院周二表示，去年全國檢察機關起訴貪污賄賂犯罪2.2萬多人，同比上升36.8%。同年1至11月，全國檢察機關起訴行賄犯罪2,772人，同比上升20.2%。

去年全國檢察機關起訴濫用職權、玩忽職守等瀆職犯罪1,800多人。在參與深化重點領域腐敗治理，起訴國企職務犯罪3,000多人，金融領域職務犯罪1,200多人，能源領域職務犯罪500多人，基建工程領域職務犯罪1,400多人，圍繞行業性、系統性腐敗問題治理，製發社會治理類檢察建議1,600多份。繼與中央紀委國家監委聯合發布兩批次行賄犯罪典型案例後，最高檢還與最高人民法院聯合發布8宗依法懲治行賄犯罪典型案例、6宗追繳和糾正行賄所獲不正當利益典型案例。

事故中職務犯罪 31人提公訴 在配合展開民生領域腐敗和鄉村振興領域腐敗問題整治方面，起訴醫療、教育、就業等民生領域職務犯罪3,000多人，同比上升1.6倍；起訴醫療領域職務犯罪1,800人；起訴鄉鎮、村組織人員職務犯罪1,200多人，同比上升48.5%。在嚴懲安全生產領域腐敗犯罪上，最高檢指導地方檢察機關對山西代縣礦工死亡瞞報事件、呂梁永聚煤業火災事故、江西新余「1‧24」特大火災事故中涉嫌職務犯罪的31人提起公訴。

山東政協前常委受賄囚12年 西藏自治區政府前黨組成員、副主席王勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結。經最高檢指定，由湖南省郴州市人民檢察院審查起訴，郴州市人民檢察院近日已向郴州市中級人民法院提起公訴。王勇涉利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究刑事責任。

山東省政協前常委、文化文史和學習委員會前副主任邊祥慧受賄案，周二在山東省日照市中級人民法院一審公開宣判。邊祥慧以受賄罪判有期徒刑12年，並處罰金190萬元（人民幣‧下同，約203萬港元），依法沒收受賄所得財物及孳息，上繳國庫。本報綜合報道