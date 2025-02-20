越斥624億北部建鐵路 連接雲南

【本報綜合報道】越南國會昨天批准一項80億美元（約624億港元）鐵路建設計劃，從最大北部港口城市海防向西延伸至與中國雲南省接壤的老街省，加強中越之間聯繫，便利貿易。路線將穿越越南一些重要製造業中心，三星、富士康、和碩等全球巨頭在越南的廠房，許多依賴來自中國的定期零部件供應。

全長390公里 增強聯繫 鐵路為越南「兩廊一圈」倡議中通往中國兩條路線之一，與「一帶一路」全球基礎設施計劃相連接，中國將通過貸款為項目提供部分資金。鐵路主幹線全長約390.9公里，三條支線長約27.9公里，途經越南老街省、安沛省、富壽省、永福省、河內市、北寧省、興安省、海陽省和海防市等七省二市。中國外交部證實，去年以來中越多次就推進兩國鐵路互聯互通交換意見，一致同意將加快老街—河內—海防標軌鐵路可研，同登—河內、芒街—下龍—海防標軌鐵路的規劃編制工作，抓緊推進中國河口至越南老街標軌鐵路的連接線工作。

中國國家移民管理局上周一發布公告，即日起實施東盟國家旅遊團入境西雙版納免簽政策。來自老撾、泰國的15人旅遊團周二通過雲南省磨憨口岸入境，成為首個入境西雙版納的東盟國家免簽旅遊團。