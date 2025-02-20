華派包機 接緬電騙園200獲救公民

【本報綜合報道】泰國國防部官員周二表示，中國政府將派出一架民航包機，將約200名被從泰緬邊境地區電騙園區救出的中國公民接回返華。在泰國對緬甸邊境斷電斷網後，首批5名獲釋台灣人亦返台。

泰接收多國260人 緬甸邊境遭泰國斷電斷網後，上周三首度釋放上百人，泰國陸軍在邊境接收由緬甸地方武裝部隊釋放、來自20國的260人，包括7名台灣人，此前遭詐騙集團控制。其中5名台灣人通過泰方檢查程序，已乘搭昨日凌晨班機返台。另外兩人因涉及電訊詐騙案受查，泰方完成相關程序後會將他們遣返回台。

中國駐泰國大使館周二發布消息，中國駐泰大使韓志強近日在會見泰國副總理兼防長普坦和與外長瑪里接觸中，就合作打擊妙瓦底等地網賭電詐犯罪和解救受困中國公民問題深入溝通。韓志強指出，兩國執法部門迅速行動並已取得初步成效，希望雙方下階段更緊密合作。泰方則強調，高度重視打擊網賭電詐等跨國犯罪國際合作，願在現有工作基礎上進一步與中方加強合作。