拓民營經濟 發改委指精準施策

【本報綜合報道】國家發改委周二表示，將盡快修訂推出新版市場准入負面清單，持續推進基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作，加快促進民營經濟發展。據了解，「兩重」是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，「兩新」是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

推兩重建設兩新工作 國家發展改革委副主任鄭備表示，民營經濟促進法草案已提請審議，國家發改委將做好推出實施的相關準備，同時加快完善行政裁量權基準，積極參與涉企執法專項行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。

她又強調，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。

國家發改委通過各種渠道已收集民營企業反映的問題訴求2,266項，辦結1,097項。接下來，將與有關部門一道，繼續下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠企業帳款問題。繼續依法保護民營企業和民營企業家合法權益，按法定程序推進民營經濟促進法立法進程。