解放軍直升機飛近菲偵察機 美譴責

美國駐菲大使羅美凱（MaryKay Carlson）在社交平台發文，譴責解放軍海軍直升機做出危險動作，危及正在執行飛行任務的菲律賓飛行員和乘客安全。美方呼籲中方不要採取脅迫行動，應根據國際法和平解決爭端。菲律賓海岸防衞隊周二表示，菲方偵察機當時載着一批記者，有記者看到中方直升機尾隨，近得可看到對方機上人員正拍攝他們。菲方指出，這是解放軍海軍直升機首次以這種方式對抗菲方巡邏機，批評此舉對飛行員和乘客構成嚴重風險。

根據中國自然資源部一項研究，越南通過填海造陸把柏礁擴大了10倍，同時還疏浚一條299米寬的航道，地點在柏礁的西端，寬度足以讓軍艦等大型船隻停泊。中國外交部表示，南沙群島是中國的固有領土，柏礁是南沙群島的一部分，中方一貫反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動。