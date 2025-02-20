晤日商界談美關稅 王文濤促聯手應對

改善投資環境 冀加快中日韓自貿談判進程 中國商務部長王文濤周二在北京，會見訪華的日本經濟界代表團。王文濤認為中日有必要聯手，對抗推出多項關稅政策的美國特朗普政府。王文濤指中方正在推進高品質開放，將繼續努力改善營商環境，並希望加快中日韓三國自由貿易協定談判進程。

日本代表團由日中經濟協會會長進藤孝生（日本製鐵顧問）率領，成員包括日本經濟團體聯合會會長十倉雅和（住友化學董事長）、日本商工會議所主席小林健（三菱商事顧問）等人。對於日本男童去年在廣東深圳遇襲死亡一事，十倉要求中方確保在華日本人的安全，促請中方在《反間諜法》執行過程中保持透明。十倉還向中方提出完善面向外資企業的公平公正的營商環境，並放寬石墨、銻的出口管制。

華鋰電商停輸技術抵制美 王文濤表示，日本受到美方壓力而對中國實施半導體出口管制，對日方的措施表達關切。對於美國的關稅措施，王文濤稱應遵循規則來解決。王文濤又指，只要符合貿易管理規則就會允許石墨、銻出口。關於《反間諜法》疑慮，王文濤強調中國是法治國家，只要遵守法律就不會有問題。

中國常駐世貿組織代表李成鋼譴責美國發起及威脅向其他國家加徵關稅，加劇經濟不確定性，擾亂全球貿易，並可能引發本地通脹及市場扭曲，甚至令全球經濟衰退。中國一間公司已停止出口用於處理電動車電池金屬鋰的設備，顯示製造商已開始執行中國政府提出的出口管制措施，暫停相關技術出口，反映中方願意利用其在鋰礦開採和加工等關鍵礦產領域的主導地位，作為在中美貿易戰中施壓的手段。本報綜合報道