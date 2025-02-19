鬣齒獸頭骨埃及窪地現蹤 證屬新物種

頭大鼻短咬合力強 或捕食猿河馬大象 埃及西部沙漠的法尤姆窪地約3,000萬年前，曾是一片茂密的熱帶雨林，棲息着大量哺乳動物。由埃及與美國古生物學家組成的研究團隊，在法尤姆窪地發現一個較為完整的食肉動物頭骨，證實其屬於鬣齒獸目新物種。相關研究論文前日發表於《脊椎動物古生物學雜誌期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology），有助進一步揭示鬣齒獸演化歷史。

命名巴斯特托頓 致敬女神 研究表明，新物種頭部較大，肌肉飽滿，體形如同獵豹，體重大約27公斤。與其他鬣齒獸相比，牠們的鼻子更短，加上鋒利如刀的牙齒，使其咬合力極強，可能捕食靈長類動物，例如猿類祖先埃及猿，以及早期的河馬和大象。研究人員將其命名為巴斯特托頓齒獸（Bastetodon syrtos），藉此向埃及神話中貓首人身女神巴斯特德（Bastet）致敬。

助研演化歷史 尋滅絕原因 過去發現的鬣齒獸化石遍布北美洲、歐洲、亞洲和非洲，其中部分如同犀牛一樣大，有些則類似黃鼠狼，但多數只有頭骨碎片。而巴斯特托頓齒獸的化石不僅保留其堅固牙齒，還保有顱骨解剖結構精細部分，有效填補化石紀錄空白，令研究人員可以進一步探索鬣齒獸為何滅絕，以及一個譜系究竟可以承受多少適應能力和環境壓力。

參與研究的埃及曼蘇拉大學博士生阿爾—阿什卡爾（Shorouq Al-Ashqar）表示，當研究人員最初發現巴斯特托頓齒獸頭骨時，當下便意識到這是一次相當罕見的發現，這塊頭骨完整且漂亮，提供許多有關鬣齒獸的新特徵，具有重大意義。本報綜合報道