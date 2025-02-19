達美客機降多倫多 雪地翻轉19傷

載有80人 由明尼蘇達州出發 美國達美航空一架載有80人的龐巴迪CRJ-900LR客機，周一在加拿大多倫多皮爾森國際機場降落時失事翻轉，造成最少19人受傷，當中3人危殆，包括一名兒童、一名40多歲女子及一名六旬漢。這已是3周內北美發生的第4宗重大航空事故。

傷者中3人危殆 包括1童 機場在社交網表示，達美航空航班編號DL4819由美國明尼蘇達州明尼阿波利斯飛抵多倫多的客機，下午2時左右着陸時發生事故，救援隊伍到場處理事件，已救出所有80名乘客及機組人員。3架救援直升機及兩輛救護車送重傷者往醫院。中國駐加拿大大使館表示，目前沒收到該客機上有中國乘客的報告。

現場圖片可見機場當時正下大雪，客機機身在積雪的跑道上翻轉。由乘客拍攝的片段顯示，客機機身上下翻轉、右邊機翼消失，更冒出小量濃煙。氣象資料顯示，當時機場風速約51公里，伴有時速65公里陣風。機場控制塔曾提醒涉事客機機師，需留意前方客機造成的氣流。

北美3周4宗航空事故 皮爾遜機場一度暫停航班升降，原定的航班要轉往魁北克蒙特利爾機場降落，及後部分跑道重開。多倫多市長福特表示，對沒有人死亡感到鬆一口氣，又指省政府官員正聯絡機場及地方當局，提供所需的協助。加拿大運輸安全部門表示已派出調查小組跟進，美國亦稱將派員協助。北美近月接連發生航空事故，美國華盛頓列根機場上月底發生美軍直升機與美國航空客機相撞事故，釀成67人死亡。本報綜合報道