以軍拒撤兵 續駐黎南5據點

【本報綜合報道】以色列媒體周一援引一名以色列官員的話報道，以軍將在周二撤軍期限到期之後，繼續駐留黎巴嫩南部5個據點。

以殺真主黨無人機隊負責人 不願透露姓名的官員表示，以方這一決定已與美國方面進行協調。他強調，以色列將繼續嚴格執行以黎停火協議。以色列多個媒體上周三報道，以色列正尋求再次推遲從黎巴嫩南部撤軍。同一天，黎巴嫩總統奧恩表示，以軍必須按期完全撤出黎領土。黎國民議會議長貝里上周五表示，黎巴嫩明確拒絕美國提出的允許以色列在2月18日從黎南部部分村莊撤離但仍保留5個據點的要求。

以軍連日來持續對黎南地區發起軍事行動。黎巴嫩真主黨無人機部隊負責人上周六在以軍空襲中身亡。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯行動部門在黎巴嫩的負責人沙欣周一在以軍空襲中喪生。

黎以停火協議於2024年11月27日生效。根據協議，以軍應在60天內、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。今年1月24日，以方以黎方未全面執行停火協議為由要求推遲撤離。隨後，停火協議的撤軍期限被延長至2月18日。