沙特擬辦阿拉伯峰會 談重建加薩

【本報綜合報道】沙特阿拉伯計劃周五舉行阿拉伯國家領導人會議，討論重建加薩問題，並應對美國總統特朗普提出接管加薩的計劃。美國國務卿魯比奧周一訪問沙特，與該國王儲穆罕默德會晤，推動以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火協議。

消息人士向媒體透露，早前傳出擬於周四召開的阿拉伯國家峰會延後一天舉行，而且規模擴大，將討論阿拉伯國家針對特朗普在加薩走廊的計劃有哪些替代方案。據報，與會者將包括沙特在內的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）所有6個成員國，加上埃及和約旦共8國的領導人。

美卿晤沙特王儲 穆罕默德周一在首都利雅得會見魯比奧，雙方回顧兩國雙邊關係，討論地區和國際局勢發展、為實現安全與穩定正進行的努力，以及如何加強兩國各領域關係。伊朗外長阿拉格齊同日與蘇丹外長謝里夫在首都德黑蘭會面，共同譴責以色列對巴人實施的犯罪行為，指地區國家需採取統一立場應對。阿拉格齊又強調，伊朗不會在威脅下與美國談判。