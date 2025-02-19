以色列將設新機構 推動巴人撤離加薩

哈馬斯暗示停火後不參與管治 以色列防長卡茨周一宣布，將成立新的專門機構，推動巴勒斯坦人自願離開加薩。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯則暗示，願在與以色列停火後不參與管理加薩。另外，以色列當局準備在周四從哈馬斯手上，接收4具以色列人質遺體。

卡茨在聲明中表示，以色列國防部將成立一個專門機構，由該國政府各部門及國防機構代表組成，以推動巴勒斯坦人自願離開加薩地帶。該機構將採取措施，為任何自願移居第三國的加薩居民提供支持，包括通過海、陸、空等方式離開的特別安排。以色列總理內塔尼亞胡周一表明，支持美國總統特朗普提出接管加薩並遷移居民的計劃。

以準備接收4人質遺體 哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qasim）向媒體表示，該組織沒有必要參與加薩下一階段的政治和行政安排，尤其是如果這符合人民的利益。報道指出，這一讓步將滿足以色列對哈馬斯提出的其中一項要求，從而在當前停火期於下月初到期時啟動第二階段停火，但另一條件是要哈馬斯解除武裝，尚未見滿足該條件的迹象。

另一方面，以色列當局表示準備在周四接收4具以色列人質遺體，並預計哈馬斯會在周六釋放多6名人質。根據以哈雙方達成的首階段停火協議，停火的第33日，即周四，哈馬斯會歸還部分人質遺體，以色列國防軍已為此作準備，但未有公開透露詳情。據指人質遺體名單會於周四早上交給以色列，遺體會由以色列國防軍的救護車送往化驗所。人質身份確認後，家屬才會告知。

根據協議，哈馬斯會交還33名人質，當中25人仍在生，換取以方釋放約1,900名囚犯。經過6輪交換被挾持人員後，已有19名以色列人質獲釋，估計周六後仍有4名人質在加薩，但推測他們都已死亡。哈馬斯早前已釋放5名泰國人質。人質事件至今已過500天，以色列多地有民眾周一舉行示威。本報綜合報道