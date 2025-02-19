YouTube片教士兵投降 俄法院判Google罰款

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒周一報道，當地法院對美國互聯網企業Google處以380萬盧布（約32.3萬港元）罰款，因Google旗下影片分享網站YouTube出現了一段指導俄羅斯士兵如何投降的影片。

英媒指，俄羅斯政府多年來一直要求外國科技平台移除其認為的「非法」內容，尤其針對與俄烏戰事相關的資料。任何未遵守規定的企業，都可能面臨小額但頻繁的罰款，迫使對方順從俄羅斯的審查機制。

俄否認降下載速度 外界普遍認為，俄羅斯當局不僅透過罰款施壓，還有意限制YouTube在該國的運作，如有批評者指摘當局透過技術手段刻意降低YouTube下載速度，阻止俄羅斯民眾觀看批評政府與總統普京的內容。俄方則否認相關指控，聲稱是Google本身設備未能升級。