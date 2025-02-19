歐領袖緊急會議前 美法元首通電話

【本報綜合報道】法國總統馬克龍召集歐洲主要國家領導人，周一在巴黎舉行緊急會議，商討烏克蘭局勢及歐洲安全議題，但多國就派軍駐烏維和問題存在分歧，未達共識。在緊急會議前，馬克龍先後與美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通電話交流，法國總統辦公室未有透露相關對話內容，但稱他們尋求在烏克蘭實現有力和持久的和平。

馬克龍在愛麗榭宮迎接出席緊急會議的領導人，包括德國總理紹爾茨、英國首相施紀賢、意大利總理梅洛妮、歐盟委員會主席萊恩、北約秘書長呂特等。德國外長貝爾伯克形容，本周是攸關生死的時刻，歐洲必須站起來。有法國官員指，會議除了展示歐洲領導人團結，預計不會有任何明確聲明，需要在歐盟更廣泛層面進行更多會談。

談派軍駐烏 德國冷淡 會議結束後，呂特表示歐洲已準備好且有意願自我強化，發起行動以提供烏克蘭安全保障，以最佳方式支持和促進和平進程，期間更討論有關俄烏達成和平協議後向烏克蘭派遣維和部隊的事宜。施紀賢表示，若俄烏達成持久和平協議，則準備考慮派遣英國軍隊與其他國家的軍隊前往烏克蘭駐守，但必須有美國支持，強調美國的安全保障是有效阻止俄羅斯再次攻擊烏克蘭的唯一途徑。

紹爾茨則認為，目前討論維和部隊的想法極不合適且為時尚早，又指不會有強制的和平，強調烏克蘭必須參與談判。波蘭等國家亦表示，不希望在烏克蘭領土上留下軍事痕迹，多國在維和部隊方面仍存分歧。萊恩則指，烏克蘭應通過實力實現和平，尊重該國獨立、主權及領土完整，歐洲亦應向烏克蘭提供全部軍事援助，並加強歐洲防衞。