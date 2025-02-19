華盼所有當事方參與俄烏和談

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表傅聰周一在安理會審議烏克蘭問題時發言，指烏克蘭問題即將迎來談判解決的關鍵時刻，中方希望各方通過談判共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲大陸的長治久安。

冀根治問題 達長治久安 傅聰指出，中國一貫主張根據憲章規定通過對話協商，以和平方式解決世界上的爭端和衝突，在俄烏衝突問題上也一樣。他強調，中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但沒隔岸觀火，更沒借機牟利，從危機爆發之初就呼籲對話協商政治解決。中方積極開展外交斡旋，與俄烏等有關各方保持接觸，深入參與聯合國和安理會框架下關於烏克蘭問題的審議。

傅聰表示，任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成關於啟動和談的共識，也期待所有當事方和利益攸關方都能參與和談進程，達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。他又指，戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用。