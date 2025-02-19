美俄高官沙特會面 允派代表商烏終戰

普京准基輔入歐盟 願意晤澤連斯基 美國國務卿魯比奧和俄羅斯外長拉夫羅夫昨日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談，是美俄相隔近3年首次高層級會談，雙方討論結束烏克蘭戰爭以及全面恢復美俄關係，但烏克蘭與歐洲未獲邀參與。俄羅斯總統助理烏沙科夫會後透露會談進展順利，美俄同意派出談判代表討論烏克蘭問題，總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，但反對基輔加入軍事聯盟，另外如有必要，總統普京願意與烏克蘭總統澤連斯基會談。

美俄政府高層代表團在利雅得展開會談，參與會談的美方代表包括魯比奧、國家安全顧問沃爾茲及中東問題特使威特科夫。俄方代表是拉夫羅夫和總統助理烏沙科夫；沙特外交大臣費薩爾也現身會場。烏沙科夫會後表示，是次會談初步討論烏克蘭問題，以及普京與特朗普舉行峰會條件，並就其他議題展開嚴肅對話。被問及俄美舉行峰會具體日期時，他估計即使下周亦不太可能舉行。

達4共識 冀美俄關係正常化 美國國務院發言人布魯斯會後透露，美俄官員同意4點，分別是建立磋商機制，解決雙邊關係中存在的矛盾，採取必要措施，使兩國各自外交使團的運作正常化；任命高層團隊以持久、可持續和各方都能接受方式盡快結束烏克蘭衝突；烏克蘭衝突成功結束後，為雙方在共同地緣政治利益及歷史性經濟和投資機會合作奠定基礎；持續參與，確保該進程及時、富有成效地向前推進。美媒引述消息報道，美俄提出一項分3階段和平計劃，依次是停火、烏克蘭舉行總統選舉、簽署最終協議。

烏總統不排除中國參與談判 在莫斯科，佩斯科夫指俄方不反對烏國加入歐盟，因為在關於經濟一體化進程的問題，俄羅斯不會對任何國家發號施令，但在涉及安全、防禦或軍事聯盟的問題上，俄羅斯的立場則完全不同。他指，普京曾多次表示願意與澤連斯基會談，同時考慮到對方合法性可能受到質疑的現實情況，對在會談中可能達成的協議如何以法律方式得到確認，需要認真討論。

此外，佩斯科夫還表示，目前普京與美國總統特朗普還沒有會見計劃，根據俄美兩國代表團在沙特會見的情況，或許會進行會見。

澤連斯基今天將訪問沙特，但他沒接到美俄會談的通知，因此不會參與其中。他周一被問及是否願意考慮讓中國參加烏克蘭問題和談，他稱一直都願意讓認真的參與者參與，希望參與者是願推動止戰並為烏克蘭提供安全保障、援助和重建投資的一方。他提到，烏中兩國外長在過去的周末剛剛舉行會面，強調與中方對話對烏方而言很重要，他已看到中國對於結束衝突的關切。烏克蘭總統辦公室同日發布消息，澤連斯基支持任命一個德高望重的歐洲特別代表參與談判。他認為，美國是烏克蘭的戰略夥伴，並在提供援助方面發揮領導作用，但在談判過程中，歐洲國家有關安全保障方案的提議也應被納入考量。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日被問及美俄會談及烏克蘭局勢，表示中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。對於美國官員提議在烏停火下派遣外國維和部隊，包括中國、巴西等非歐洲國家的軍事人員，郭嘉昆不評論中國是否考慮向烏派遣維和部隊，稱是假設性的問題。對於中方是否擔心烏問題的和平解決將釋放美國的軍事資源，使其進一步集中在太平洋地區，他指中方始終認為亞太地區是各國發展的高地，而不應該成為地緣政治對抗的棋局。本報綜合報道