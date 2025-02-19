9旬強姦犯難自理 看守所拒絕收監

【本報綜合報道】湖南省邵陽市中級人民法院近日發出一則罪犯暫予監外執行的公示。一名93歲罪犯周××，因犯強姦罪被判處有期徒刑15年，但看守所因其生活不能自理而拒絕收監，建議暫予監外執行。消息傳出後引起爭議。邵陽縣司法局工作人員周一表示，目前法院已和他們對接，正就罪犯的情況進行社會調查評估。

法院介入 展社會調查 據邵陽中院公示內容，男子周××於1931年出生於湖南省邵陽縣，小學文化，是一名農民。因犯強姦罪於去年10月14日被該院判處上述刑期，剝奪政治權利5年。該判決已發生法律效力。內媒從邵陽中院獲悉，周××於2022年犯案，涉侵犯未成年人。

根據內地法律規定，75歲以上的人犯罪在量刑、服刑等多方面可獲從輕或減輕等法律待遇，或基於現實情況而不予收監服刑。近年來，司法機關依法嚴懲性侵未成年人犯罪。相關專家認為，此案提示，一方面應該盡快完善性侵害兒童犯罪人員資訊公開制度，另一方面要盡快加強農村地區女童關於性侵的教育和防範，也應該加強對老年人的普法和干預。