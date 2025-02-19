搗940宗文物罪案 去年檢逾1.6萬件

一年來，公安機關通過掛牌督辦7宗重大系列盜掘、倒賣文物案件，指揮相關地方公安機關抓獲一批疑犯，串併偵破案件130多宗，追繳涉案文物4,800多件（套）；在打擊整治損毀文物違法犯罪專項工作中，立案查處故意、過失損毀文物和故意損毀名勝古蹟等犯罪案件60多宗。公安機關累計追繳一、二、三級珍貴文物1,000多件（套）。

發布被盜丟失訊息763條

公安部會同國家文物局在線索通報、案件會商、文物鑑定等領域不斷深化協作，加強中國被盜（丟失）文物資訊發布平台運維建設，發布被盜丟失文物訊息763條，協調國際刑警組織被盜藝術品數據庫發布訊息400條。公安機關表示，將進一步健全完善與相關部門的聯動工作機制，保持對文物犯罪的嚴打高壓態勢，推動提升文物博物館單位安全防範能力，堅決守護歷史文化遺產安全。