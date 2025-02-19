屋苑門前違泊頻發 執法部門介入

重慶高新區有網民反映，屋苑東出入口兩側車輛長期亂停放，已嚴重影響正常出入車庫。高新區虎溪街道隨即安排工作人員調查處理，督促物業公司就此問題立即進行整改，並加大巡邏密度，做好秩序維護工作。重慶長壽區有網民指，屋苑周邊路上佔道停車非常嚴重，已經嚴重影響到出行安全。長壽區公安局交巡警支隊其後對亂停亂放車輛現象進行常態化整治，尤其加強夜間違停整治。

重慶市大渡口區亦有網民反映，屋苑附近有段靠公路的行人路有80米未安裝護欄或路樁，許多私家車將車停放在行人路上阻礙通行。當地城市管理局迅速調查核實，並商定解決辦法，包括由區市政工程處負責安裝該路段行人路隔離設施，或由執法大隊繼續加強該區域行人路佔道停車的巡查檢查，發現佔道停車情況及時勸離。