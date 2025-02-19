規管中小學體育堂 北京市促確保出汗

北京市近日發布簡稱「體育八條」的有關中小學體育工作措施，明確要求強化運動負荷監測，杜絕「說教課」和「不出汗」的體育課。

日日鍛煉 杜絕「陰陽課表」

北京市教育委員會、北京市體育局近日聯合印發的《關於進一步加強新時代中小學體育工作的若干措施》，內容包含打造「能出汗的體育課」、大力開展學生「班級賽」、科學精準提升學生體質等八條措施。措施要求，該市小學和初中每天一節體育課，高中每周3至5節體育課，沒有體育課的當天要安排不少於45分鐘的體育鍛煉。每節體育課安排不少於10分鐘體能練習。學校要開齊開足體育課，不得以任何形式擠佔體育課，杜絕「陰陽課表」。