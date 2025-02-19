網民博取眼球 拍攝國家重地洩機密

【本報綜合報道】國家安全部周一在微信發文稱，個別網民為博眼球不惜以身試法，非法獲取國家秘密，為境外間諜情報機關提供可乘之機，危害國家安全。

國安部斥予境外機關可乘之機 近期在社交媒體上，有博主在某涉及國家秘密的要害重地周圍，無視「禁止拍照」的警告標識，不僅毫無顧忌地以警告標識為背景拍照，還向網民詳細介紹翻越鐵絲網拍照打卡的多條路線，最終被國家安全機關依法處置。另有部門工作人員余×，違規使用手機拍攝留存工作中接觸到的涉密文件。恰值相關話題在網絡社交平台引起熱議，余×出於炫耀心理，違規將涉密文件照片上傳至某社交平台，導致該涉密文件短時間內擴散。余×最終因故意洩露國家秘密罪，被依法追究刑事責任。

另國家安全部昨日披露，國家安全機關近期偵查發現，境內帳號「冬夜」與境外間諜情報機關人員利用某社交軟件頻繁聯繫，多次將中國某邊境地區部隊駐防位置、武器裝配、營區環境等資訊以照片、影片的形式傳送至境外間諜情報機關。帳號「冬夜」所綁定的手機號註冊人是一名八旬老人，但經調查，帳號真實使用者是一名退役軍人尼×。

據指，尼×曾有兩年服役經歷，但因違紀問題被部隊作提前退伍處理。由於其具備一定反偵查能力，給抓捕工作增加了困難。後來境外間諜情報機關要求尼×赴某軍事基地竊密，國家安全機關幹警趁機埋伏，最後將拿出設備進行拍攝的尼×抓捕歸案。